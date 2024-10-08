Мессенджер Discord заблокирован в России

В России заблокировали мессенджер Discord.

Причину такого решения представители Роскомнадзора прокомментировали RT.

«Роскомнадзор направил в адрес Discord множество требований удалить запрещенный контент, но ряд таких материалов остается неудаленным.

Кроме того, в 2023 году суд назначил компании штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации – мессенджер проигнорировал судебное решение.

Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации».