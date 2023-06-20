Вторник, 20 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Механизм ученического договора с будущими работодателями может появиться в России

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Президент Владимир Путин предложил создать механизм ученического договора, при котором работодатель оплачивает учёбу учащихся, а по её завершении гарантирует трудоустройство. Об этом глава государства заявил на ПМЭФ-23.

Президент попросил правительство подготовить соответствующие предложения.

Владимир Путин: «Смысл в том, что работодатель за свой счёт отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник в свою очередь получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место»

Стимулировать бизнес к использованию такого механизма нужно при поддержке государства, – отметил президент.

Высшие и средние специальные учебные заведение должны быть более ориентированы на результат, то есть на успешное трудоустройство выпускников, – заявил Владимир Путин. Глава государства поручил установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности, главный из которых – качество занятости выпускников. На основе такого подхода Владимир Путин предложил сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования.

Кроме того, Владимир Путин предложил каждый год готовить 5-летний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы максимально гибко учитывать меняющиеся тренды, новые запросы рынка труда и приоритеты в развитии отраслей экономики.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанский эколог призывает срочно обработать поражённые шелкопрядом территории

По словам эксперта, сделать это необходимо в ближайшие дни.

В Рязанской области простились с героически погибшим в спецоперации рядовым

Стрелка Андрея Бибикова проводили в последний путь в Касимове со всеми воинскими почестями.

Контрактная служба ускоряет получение российского гражданства для иностранцев

Иностранцы, заключившие контракт, приобретают гражданство России со дня принятия решения.

Владимир Шохин: Рязанцы в ходе Петербургского форума 2023 добились отличных результатов

Об этом написал ВКонтакте доктор философских наук, профессор Владимир Шохин.

Небольшой дождь и гроза ожидаются местами в Рязанской области 20 июня

При грозе порывы ветра местами составят 12-17 м/с.

МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в двух районах Рязанской области

Граждан призвали воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, соблюдать осторожность при курении и не позволять детям играть с огнём.

20 июня в Рязани запланировано масштабное отключение холодной воды

Под отключение попадут жилые дома, детский сад, школа, Рязанский колледж электроники и госпиталь УМВД.

В рязанском микрорайоне Канищево временно демонтировали остановку

Остановочный пункт убрали на период реконструкции Северной окружной дороги.

Губернатор Рязанской области поручил усилить защищённость объектов транспорта и промышленности

Павел Малков призвал все службы и ведомства сосредоточиться на своевременном выявлении угроз и очень оперативно реагировать на них.

Глава администрации Пронского района Александр Шаститко покинул свой пост

Александр Шаститко покидает пост главы администрации Пронского района.

Рязанский музыкальный театр снова приглашает на «Званый вечер с итальянцами»

Обновлённые «Итальянцы» были встречены с восторгом и пожеланиями подольше задержаться в репертуаре театра.

Чем опасны понедельники? Мнение кардиолога Ольги Якушевой

Работяги особенно рискуют умереть в понедельник: чаще всего инсульт и инфаркт настигают людей именно в этот день.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации