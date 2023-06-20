Механизм ученического договора с будущими работодателями может появиться в России

Президент Владимир Путин предложил создать механизм ученического договора, при котором работодатель оплачивает учёбу учащихся, а по её завершении гарантирует трудоустройство. Об этом глава государства заявил на ПМЭФ-23.

Президент попросил правительство подготовить соответствующие предложения.

Владимир Путин: «Смысл в том, что работодатель за свой счёт отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник в свою очередь получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место»

Стимулировать бизнес к использованию такого механизма нужно при поддержке государства, – отметил президент.

Высшие и средние специальные учебные заведение должны быть более ориентированы на результат, то есть на успешное трудоустройство выпускников, – заявил Владимир Путин. Глава государства поручил установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности, главный из которых – качество занятости выпускников. На основе такого подхода Владимир Путин предложил сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования.

Кроме того, Владимир Путин предложил каждый год готовить 5-летний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы максимально гибко учитывать меняющиеся тренды, новые запросы рынка труда и приоритеты в развитии отраслей экономики.