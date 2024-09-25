Медведев вспомнил бога Юпитера после анонса изменения ядерной доктрины

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев привел крылатое выражение на латинском, комментируя в телеграм-канале решение о внесении изменений в Основы госполитики в области ядерного сдерживания.

По его мнению, нововведения остудят пыл тех противников, кто не утратил еще чувства самосохранения.

«Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare», – отметил Медведев.

В переводе на русский это выражение означает «когда гром на небе загремел, мы уверовали в Юпитера правящего».

Медведев также перечислил основные изменения, которые были анонсированы, среди которых право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу России.