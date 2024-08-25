Медведев о Дурове: для всех наших общих теперь врагов он русский

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после ареста Павла Дурова рассказал в Telegram об их давнем разговоре.

По словам политика, он спросил у бизнесмена, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. Тот ответил, что это его принципиальная позиция. Тогда экс-президент предупредил предпринимателя, что его ждут проблемы в любой стране мира.

«Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство / вид на жительство в других государствах», – отметил Медведев.

Зампред Совбеза напомнил Дурову, что Отечество, как и времена, не выбирают.

«Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови», – уточнил он.

В субботу вечером французская пресса сообщила, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Утверждается, что ему вменяют отказ в модерации и сотрудничестве со следователями в отношении правонарушителей в Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.