На днях завершался официальный срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Выборы Киев проводить не стал, «просроченный» президент остался у власти. Вместе с тем на фронте у ВСУ дела плохи. Да и сам Зеленский чувствует себя очень плохо, в его голове даже появлялись мысли о суициде. Об этом в интервью МК сообщила экстрасенс-медиум Александра Тюкавкина.
Специалист объясняет: в душе у Владимира Зеленского страх. Он боится, как маленький зверёк. Независимо от того, что он говорит, его мысли примерно такие: «мне страшно», «события переходят все рамки, все границы», «я не знаю, куда бежать…».
У Зеленского Тюкавкина увидела суицидальное настроение. Он думает, что в случае краха его политической линии, ему придётся свести счёты с жизнью:
Экстрасенс считает, что внутреннее состояние Зеленского можно описать словами «тупик» и «загнан в угол».
Что говорят о судьбе Владимира Зеленского другие российские экстрасенсы?
Провидица Галина Янко увидела, что после победы России Владимир Зеленский не останется жить на Украине.
Экстрасенс Инна Мишина увидела, что Зеленский отправится под трибунал. Ей приснился сон, в котором ярко читалась дальнейшая незавидная судьба «просроченного» президента.
Мишина назвала предположительные даты, когда Зеленский может пойти под суд. Это может случиться 2, 5, 22 или 25 ноября.
Владимир Жириновский — о Зеленском. «Последний президент Украины»
Вспоминаются слова покойного лидера ЛДПР, прозорливого политика Владимира Жириновского о Владимире Зеленском. Не случайно Вольфовича называют российской «политической Вангой». Геополитические прогнозы Жириновского, которые сбылись, исчисляются десятками. Над некоторыми из них ещё при жизни политика посмеивалась и иронизировали, а теперь всем нам вовсе не до смеха, ведь всё сбывается ровно так, как предсказывал политик. Один из таких ярких прогнозов касается главы киевского режима Владимира Зеленского. Ему Жириновский предрёк ужасающую судьбу ещё в 2019 году, когда на Украине завершились президентские выборы с позитивным для Зеленского результатом.