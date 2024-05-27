На днях завершался официальный срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Выборы Киев проводить не стал, «просроченный» президент остался у власти. Вместе с тем на фронте у ВСУ дела плохи. Да и сам Зеленский чувствует себя очень плохо, в его голове даже появлялись мысли о суициде. Об этом в интервью МК сообщила экстрасенс-медиум Александра Тюкавкина.

Специалист объясняет: в душе у Владимира Зеленского страх. Он боится, как маленький зверёк. Независимо от того, что он говорит, его мысли примерно такие: «мне страшно», «события переходят все рамки, все границы», «я не знаю, куда бежать…».

У Зеленского Тюкавкина увидела суицидальное настроение. Он думает, что в случае краха его политической линии, ему придётся свести счёты с жизнью:

— Мысли о суициде у него были уже не раз, — говорит Александра Тюкавкина. — А сейчас страх в нём настолько сильный, как у людей, стоящих перед гильотиной. Он часто думает о том, что разные люди со всех сторон ополчились на него и ненавидят его. Но, кстати, среди этих невесёлых мыслей, у него проскальзывают размышления и о каких-то денежных потоках…

Экстрасенс считает, что внутреннее состояние Зеленского можно описать словами «тупик» и «загнан в угол».

— По лицу и поведению считываются такие мысли: «Я хочу бежать, но уже некуда… Если бы всё можно было повернуть назад, то я вернулся бы… На тысячу процентов вернулся бы туда, где я был обычным человеком… Туда, откуда всё началось… Деньги не стоили того…»

Что говорят о судьбе Владимира Зеленского другие российские экстрасенсы?

Провидица Галина Янко увидела, что после победы России Владимир Зеленский не останется жить на Украине.

— Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьёзного успеха у него не будет. Предателей не любят,

Экстрасенс Инна Мишина увидела, что Зеленский отправится под трибунал. Ей приснился сон, в котором ярко читалась дальнейшая незавидная судьба «просроченного» президента.

— Огромный крест горел, люди были очень злы в отношении Зеленского, а у него глаза мутные, заплывшие, как у загнанного дикого зверя. Он получил возмездие за боль и страдания, которые причинил, — пересказывает она сновидение.

Мишина назвала предположительные даты, когда Зеленский может пойти под суд. Это может случиться 2, 5, 22 или 25 ноября.

Владимир Жириновский — о Зеленском. «Последний президент Украины»

Вспоминаются слова покойного лидера ЛДПР, прозорливого политика Владимира Жириновского о Владимире Зеленском. Не случайно Вольфовича называют российской «политической Вангой». Геополитические прогнозы Жириновского, которые сбылись, исчисляются десятками. Над некоторыми из них ещё при жизни политика посмеивалась и иронизировали, а теперь всем нам вовсе не до смеха, ведь всё сбывается ровно так, как предсказывал политик. Один из таких ярких прогнозов касается главы киевского режима Владимира Зеленского. Ему Жириновский предрёк ужасающую судьбу ещё в 2019 году, когда на Украине завершились президентские выборы с позитивным для Зеленского результатом.