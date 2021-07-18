Медик рассказал о высокой опасности для организма в жару

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о высокой опасности для организма в жару. Его слова приводит РИА «Новости».
Большую опасность представляют перепады температур.
Специалист отметил, что опасно также вспотевшим выходить в ветреную погоду.
Медик подчеркнул, что лучше всегда находиться при температуре до +25 градусов. Если такого варианта нет, то лучше принять прохладный, но не холодный душ. Охлаждаться таким способом лучше несколько раз в день.
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