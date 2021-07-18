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Воскресенье, 18 июля, 2021
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Медик рассказал о высокой опасности для организма в жару

Елена Лобанова
Медик рассказал о высокой опасности для организма в жару
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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о высокой опасности для организма в жару. Его слова приводит РИА «Новости»

Большую опасность представляют перепады температур. 

— Например, если после жары зайти в помещение с кондиционером, то большая разница между температурой на улице и в помещении может вызвать стресс для организма, который приведет к снижению иммунитета. Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. В машине воздух нужно охлаждать постепенно и не выставлять на слишком холодную температуру, — сказал Тяжельников.

Специалист отметил, что опасно также вспотевшим выходить в ветреную погоду. 

— Ветер или сквозняк создает потоки холодного воздуха, направленные на определенную точку тела. Тогда моментально может возникнуть переохлаждение и различные локальные заболевания, — отметил Андрей Тяжельников. 

Медик подчеркнул, что лучше всегда находиться при температуре до +25 градусов. Если такого варианта нет, то лучше принять прохладный, но не холодный душ. Охлаждаться таким способом лучше несколько раз в день.

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