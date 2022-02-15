МЧС провело учения в рязанской больнице имени Семашко

Личный состав ГУ МЧС России по Рязанской области провёл учения на территории больницы имени Семашко в Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.

Основной задачей пожарно-тактического учения стала отработка взаимодействия подразделений с администрацией больницы и оперативными службами города.

По замыслу, после эвакуации персонала и пациентов медучреждения появилась информация о 4 людях, которые не могут выбраться из здания, еще один – подключен к аппарату ИВЛ. В итоге все пострадавшие были спасены.

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К ликвидации условного пожара привлекалось 10 единиц техники, 27 человек личного состава.

Ранее учения анонсировала группа больницы Вконтакте.