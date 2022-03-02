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Среда, 2 марта, 2022

МЧС предупредило рязанцев о мошенниках 

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МЧС предупредило рязанцев о мошенниках 

Александр Ильин

ГУ МЧС России по Рязанской области предупредило жителей региона о мошенниках, которые приходят с проверкам по соблюдению требований пожарной безопасности. Информация появилась на сайте ведомства 2 марта. 

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Жертвами аферистов становятся представители бизнеса. К ним приходят неизвестные люди, представляясь сотрудниками МЧС. Используя имени действующих сотрудников ведомства, они говорят, что готовы не фиксировать нарушения за вознаграждение.

МЧС напоминает: о проведении плановой проверки надзорные органы уведомляют за 3 рабочих дня до её начала, о внеплановой — за 24 часа.

Информация о планируемых проверках также есть на сайте ведомства.

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