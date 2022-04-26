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Вторник, 26 апреля, 2022

МЧС: пик половодья в Рязанской области пройден

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МЧС: пик половодья в Рязанской области пройден

Александр Ильин
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Пик половодья в Рязанской области пройден, наблюдается понижение уровня воды на всех реках региона, сообщает рязанское МЧС. 

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По данным на 25 апреля, в Рязани уровень воды в Оке понизился на 4 сантиметра и составляет 505 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста. 

Однако из-за половодья три населенных пункта в Шиловском и Рязанском районах всё ещё остаются отрезанными. 

Также подтоплены три низководных моста в Скопинском, Спасском и Шиловском районах, три участка дороги в Рязанском и Ермишинском районах, 35 приусадебных участков в городе Рязани и Рязанском районе.

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