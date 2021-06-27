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Воскресенье, 27 июня, 2021
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Матери Череповца объявили войну городской мэрии

Никита Брыкин
Матери Череповца объявили войну городской мэрии
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Череповецкий городской суд рассмотрит коллективный иск матерей к городской мэрии, пишет портал «Вологда-поиск».

Сообщается, что более двадцати семей не могут получить места в детских садах для детей в Зашекснинском районе.

Женщины требуют предоставить места в детсадах в соответствии с санитарными нормами. Они обратили внимание, что максимальное расстояние от места проживания ребенка до детского сада или школы должно составлять восемьсот метров.

Истицы считают, что права их детей ущемлены, так как ребятам не предоставляют места в учреждениях вблизи дома.

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