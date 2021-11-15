Причиной массовой гибели птиц в Рязани стало отравление. Об этом сообщило ГУ ветеринарии Рязанской области.

В период с 27 октября по 1 ноября специалисты городской ветстанции девять раз выезжали в Московский район города. Трупы птиц нашли на Московском шоссе, Народном бульваре, Тракторном проезде, улицах Октябрьской, Автомобилистов.

Эксперты исследовали 130 трупов галок, 7 голубей, 2 вороны, труп грача. Выводы о причине смерти сделали после изучения образцов в лаборатории.

Специалисты исключили гибель птиц от инфекционных или паразитарных заболеваний, в том числе общих с человеком.

— У трупов птиц выявлено геморрагическое воспаление желудка, тонкого и толстого отделов кишечника, — говорится в сообщении.

Другими словами, птицы отравились, токсин поступил в их организм с пищей или водой через желудочно-кишечный тракт. Ни отравляющее вещество, ни его источник установить не удалось.

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