Масленичная неделе стартовала 28 февраля. О том, как вкусно и полезно провести праздник сообщает сайт «Здоровое питание РФ».

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Масленица имеет глубокие языческие корни, уходящие в древность. Считается, что этот праздник был посвящен одному из славянских божеств. Ученые пока не нашли единодушия в том, кому именно была посвящена Масленица: Ярило или Велесу. Как бы то ни было, народ отделял масленичной неделей зиму от весны. Процесс перехода природы из одного состояния в другое оброс многими приметами, которые распространялись на весь год. А сам праздник приобрел веселые ритуалы.

После принятия христианства священнослужители приняли решение не вычеркивать Масленицу из календаря. Слишком долго она жила в народной традиции. Но ее наполнили новым смыслом. Масленичная неделя стала последним этапом подготовки к Великому посту. За время празднования верующие должны приблизиться к прощению всех обид, покаянию, примирению с ближними, чтобы войти в Великий пост с чистой душой и помыслами.

Раньше Масленичную неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу, а мясо было под строгим запретом. Современная же Масленица — это очень сытный праздник. По традиции Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален и наполнен глубоким смыслом. Мы будем знакомить вас ними в течение всей недели и давать рецепты вкуснейших блинов.

День 1: «Встреча»

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Этот день традиционно совпадает с первым днем рабочей недели, то есть с понедельником. Славяне считали, что в этот день можно подольше поспать. А ведь хороший и долгий сон считался приметой будущего богатого урожая. Но к сожалению, в современных реалиях реализовать эту традицию проблематично.

После пробуждения каждый член семьи начинал заниматься своими делами. Хозяйка дома готовила тесто для блинов и выпекала лакомство. Дети мастерили чучело Масленицы из соломы и одевали его в женский наряд. В таком виде они возили соломенную куклу в санях и стучались в каждый дом, чтобы у всех была возможность увидеть воплощение уходящей зимы. Мужчины же трудились над постройкой балаганов для уличных театров, заливали ледяные горки и строили снежные городки. Невестки поутру уходили из мужнего дома в отчий, чтобы вместе с матерью готовить угощение. Его они брали вечером, когда шли в гости к семье мужа. За общим ужином обсуждали планы на всю Масленичную неделю. И, конечно, ели блины.

Блины на кефире заварные

Ингредиенты:

Кефир — 2 стакана

Пшеничная мука — 2 стакана

Куриное яйцо — 2 штуки

Сода — ½ чайной ложки

Растительное масло — 3 столовые ложки

Кипяток — 1 стакан

Муку, кефир и яйца перемешать и взбить венчиком. В стакан крутого кипятка бросить соду, быстро перемешать и вылить в тесто, взбить еще раз и дать постоять 5 минут. Разогреть сковороду и приступить к выпеканию блинов.