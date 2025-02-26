MASH: продавцом детского порно из Ряжска оказался серийный воришка велосипедов

Продавцом детского порно, которого задержали в городе Ряжске Рязанской области, оказался серийный воришка велосипедов. Об этом сообщает телеграм-канал MASH.

38-летний Максим Х. создал закрытый телеграм-канал, в котором продавал порно с участием несовершеннолетних. О нём в Интерпол сообщили полицейские из Бразилии, рязанские правоохранители вычислили и задержали подозреваемого.

По данным источника, в 2013 году мужчина был арестован за кражу 17 велосипедов. За хорошее поведение его устроили поваром в СИЗО. Выйдя на свободу, житель Ряжска организовал запрещённый бизнес.