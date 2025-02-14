Мария Захарова отметила рязанскую конференцию в своём еженедельном брифинге

В пятницу, 14 февраля, в ходе выступления перед журналистами официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула особую роль международной конференции, которая прошла в начале февраля в Рязани, в развитии общественной дипломатии и сохранении исторической памяти об итальянском движении Сопротивления.

4 февраля в Рязани администрацией города совместно с Генконсульством России в Генуе была проведена V Международная конференция «Народы СССР и стран Европы в борьбе с нацифашизмом в период Второй мировой войны». Участие приняли итальянские представители, которые знают историю по-настоящему. Не просто её ценят, они готовы отстаивать историческую правду о тех событиях. И в России, и в Италии бережно чтят память советских и итальянских героев-партизан, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом, фашизмом, — подчеркнула Мария Захарова.

V международная конференция «Народы СССР и стран Европы в борьбе с нацифашизмом в период Второй мировой войны» была приурочена к 80-й годовщине со дня гибели Фёдора Полетаева – уроженца Скопинского района Рязанской области, участника итальянского движения Сопротивления, Героя Советского Союза, национального героя Италии. Научный форум организован администрацией Рязани, Генеральным консульством России в Генуе (Италия) при поддержке Россотрудничества, Российского исторического общества, Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.