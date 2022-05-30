Мария Захарова дала урок истории Лиз Трасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала новый пост, в котором дала урок истории Лиз Трасс.

В ходе визита знатока истории & географии и по недоразумению – главы британского Форин-офиса Лиз Трасс на Балканы, она призвала жителей Боснии и Герцеговины не верить России, «обладающей пагубным влиянием» на этот регион. Эксперты перешёптываются: в ходе британско-боснийских переговоров затрагивалась тема вхождения страны в «единый европейский дом» и интеграция в НАТО.

Об обладающей разрушительно-беспринципным влиянием НАТО на Балканы говорить как-то странно, и все же напомню: в 1999 году Североатлантический альянс с применением обеднённого урана бомбил Югославию.

Про «монгольское и татарское нашествие на Украину» умница Лиз Трасс знает, а про бомбардировки Белграда натовцами – нет?

Тогда ей будут интересны и другие эпизоды «влияния Запада» на Балканы. Расскажем эрудитке?

Начать можно было бы с XIII века и напомнить, как западноевропейские рыцари захватили и разграбили Константинополь и на десятки лет затормозили развитие Византийской империи, в результате чего она позднее пала, прекратив своё существование, но сосредоточимся лишь на одних только британцах.

Итак, на протяжении всего периода зависимого пребывания славян на Балканах, Лондон способствовал их подчинённому положению, всячески подрывая потенциал национально-освободительных движений. Не Британия, а Россия помогла добиться независимости Греции в XIX веке, а когда Лондону это было выгодно – Англия напрямую вступала в конфликт против России и её славянских союзников на Балканах, как это было в ходе Крымской войны и т.н. «Восточного кризиса» второй половины 1870-х гг. Глава Форин-офиса лорд Пальмерстон открыто признавал, что в интересах Лондона покровительствовать противникам России и тем, кто стремится освободить славянские народы Балкан. Именно Британия отказалась поддержать в 1876 году т.н. «Берлинский меморандум» России и Европы в связи с восстанием балканских наций (в т.ч. Боснии и Герцеговины), тем самым снизив его значимость и вес в международных делах.

На протяжении долгого времени Балканы считались «пороховой бочкой Европы», и обострение противоречий на юго-востоке Европы поддерживалось Британией, поскольку в первую очередь наносило ущерб как интересам австрийско-немецкой коалиции, так и России в регионе. В результате это вылилось в Первую мировую войну.

Уже в ХХ веке, в первый период Второй мировой войны Югославское правительство умоляло британцев помочь славянам перед лицом Третьего рейха, спасти страну от оккупации и разорения, но британцы проигнорировали призыв руководства южнославянского государства. Более того, они им преступно воспользовались, полагая, что, оттянув силы верхмата на Югославию, Берлин облегчит Британии задачу вести свою войну в Европе. В результате, как мы прекрасно знаем, Югославия оказалась брошена на растерзание немецким нацистам и итальянским фашистам и при содействии Красной Армии была освобождена партизанами в ходе тяжелейшей войны за независимость.

Во второй половине ХХ века Британия установила нормальные отношения с социалистической Югославией исключительно по причине несогласия Белграда с политикой Москвы, и даже в этих условиях «вынужденной дружбы», как показывают недавно рассекреченные телеграммы Форин-офиса, была заинтересована в этнической нестабильности в регионе, включая Косово.

Ну а потом начались 90-е, и содержание и смысл «британского (и натовского) влияния» на Балканы стали очевидны всему миру. В составе западной коалиции Лондон покровительствовал торговле органами, которой промышляли косовские боевики, и контрабанде в регионе всего, включая оружие.

Если и была в истории Балкан сила более разрушительная, чем порох и снаряды, и более смертоносная, чем чума, то говорила она на чистом английском языке.