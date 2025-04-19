Маргарита Симонян со слезами на глазах рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, журналист Маргарита Симоньян сообщила, что состояние её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, остаётся тяжёлым. Об этом она рассказала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», пишет НСН.
Во время разговора о произошедшем с супругом Симоньян расплакалась в студии. Она также упомянула, что когда Кеосаяну было 43 года, врачи давали ему всего три года жизни. Сейчас режиссёру уже 59 лет.
Врач Кеосаяна отказался назвать возможные сроки выхода из комы.
В конце декабря 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян пояснила, что не собиралась делиться этой информацией с прессой, но решила сделать это после звонков от журналистов.