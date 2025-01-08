Режиссёр Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

Пост Симоньян опубликовала поздно вечером 8 января в телеграм-канале. По её словам, изначально сообщать о состоянии супруга не планировала, но решила написать после звонка журналистов.

— Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце, — написала Маргарита.

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— Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети.

Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно.

Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него.

По данным телеграм-канала Baza, режиссёр попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Ранее — в 2008 и 2010 годах — у Кеосаяна было два инфаркта.