Мама из Рязанской области получила грант в 100 000 рублей на открытие своего бизнеса

16 июля завершилась федеральная образовательная программа по развитию женского бизнеса «Мама-предприниматель». Победительницей конкурса бизнес-проектов стала Инна Самохвалова с идеей создания Интерактивного НейроМузея. В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на развитие своего дела.
Проект направлен на тренировку и раскрытие потенциала мозга как ребенка, так и взрослого человека.
Федеральная образовательная программа развития женского предпринимательства «Мама-предприниматель» разработана специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть собственное дело, сочетая профессиональную самореализацию с заботой о семье.
Программа стартовала в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». Сейчас «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом, Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и банком «Открытие». В 2019 году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
За несколько лет в программе приняли участие более 5600 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес. В 2021 году организаторы впервые проведут 82 тренинга в 69 регионах России.
Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП»:
Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»:
Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:
Финалу предшествовало пятидневное обучение основам предпринимательства. Из 52 заявок 20 жительниц Рязанской области прошли региональный отборочный тур и получили возможность пройти тренинги и мастер-классы у бизнес-экспертов региона. Они обучались основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов.
В последний день обучения участницы представили жюри свои бизнес-идеи, среди которых было много уникальных и интересных проектов: кроме проекта победительницы эксперты высоко оценили проект по пошиву детских полотенец по индивидуальному дизайну, а также проект по совмещению Фреш – Маркета и помощи нутрициолога.