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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Малый и средний бизнес Рязани в 2022 году выплатил около 410 млн рублей налогов

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Изображение от Freepik

Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса Рязани в прошлом году составили 409,9 млн рублей.

Речь о состоянии МСП шла на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской думы.

Сумма выплаченных малым и средним бизнесом налогов по сравнению с предыдущим годом выросла более чем на треть – на 33,9%.

Всего в Рязани около 25,4 тысяч субъектов МСП. 41,2% из них заняты в торговле, 13,8% – в строительстве, 9,8% оказывают транспортные услуги, 7,2% – в производственной сфере и 28% оказывают бытовые услуги, работают в сфере IT и других видах деятельности.

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