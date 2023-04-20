Малый и средний бизнес Рязани в 2022 году выплатил около 410 млн рублей налогов

Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса Рязани в прошлом году составили 409,9 млн рублей.

Речь о состоянии МСП шла на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской думы.

Сумма выплаченных малым и средним бизнесом налогов по сравнению с предыдущим годом выросла более чем на треть – на 33,9%.

Всего в Рязани около 25,4 тысяч субъектов МСП. 41,2% из них заняты в торговле, 13,8% – в строительстве, 9,8% оказывают транспортные услуги, 7,2% – в производственной сфере и 28% оказывают бытовые услуги, работают в сфере IT и других видах деятельности.