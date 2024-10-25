Магнитная буря 26 октября: чего ожидать

24 октября 2024 года на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек за последние годы, и специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили, что выброс массы от этой вспышки может вызвать магнитную бурю на Земле 26 октября. Об этом сообщает URA.RU.

Какой силы будет магнитная буря 26 октября 2024 года?

Эксперты оценивают вероятность магнитной бури в диапазоне 20-30%. Даже при самых неблагоприятных прогнозах буря будет относительно слабой. На сайте лаборатории указано, что мировые центры, применяющие современные модели, предсказали лишь две короткие слабые бури с вероятностью 20-30%.

Хотя вспышка X3.3 была одной из самых мощных, большая часть выброшенной солнечной массы пройдет мимо Земли, что значительно уменьшит её воздействие. Если магнитная буря всё же произойдёт, её пиковая мощность может достичь пяти баллов по шкале, что соответствует «красной» зоне опасности. Однако такая буря всё ещё считается слабой по научной классификации.

Магнитная буря, согласно прогнозам, начнется после 03:00 по московскому времени и продлится до 12:00. На первом этапе её сила будет составлять около четырёх баллов, а пик бури, в районе 06:00–09:00, может достичь пяти баллов.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Существует разногласие в научном сообществе относительно того, как магнитные бури влияют на организм человека. Многие учёные полагают, что магнитные бури не оказывают какого-либо значительного воздействия. Большинство врачей также считают, что магнитные бури не представляют серьёзной угрозы, и советуют не преувеличивать их опасность. Основная рекомендация заключается в соблюдении здорового образа жизни.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев поддерживает такую позицию:

«Магнитные бури не представляют абсолютно никакой опасности для организма человека. Вред их не только не доказан, но есть даже подтверждения того, что они не имеют никаких последствий. Для сравнения: магнитный томограф, который используется в медицине, имеет напряжение магнитного поля от 1,5 до 3 тесла — это в 1-2 миллиона раз больше, чем магнитное поле во время самого мощного солнечного события в истории — Каррингтонского события. Многие спекулируют на теме вреда магнитных бурь, но единственная реальная угроза от Солнца — это его гипотетическое остывание.»

Таким образом, большинство специалистов полагают, что опасность магнитных бурь для здоровья преувеличена.