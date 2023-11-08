Магистраль трёх поселков

Так называют речку Бобровку, которая является единой водной артерией для вошедших сейчас в состав города Рязани Сысоева, Божаткова и Храпова.

В наше время обращают внимание больше не на саму эту невзрачную речку, а на пруды, которые она образует. Но было время, когда прудов не существовало, на лесистых берегах этой водной магистрали в изобилии проживали семейства бобров. А многочисленные родники в ее пойме считались целебными.

Юный проводник

Глядя на географическую карту Рязани видно, что Бобровка берёт начало в районе Богородского кладбища, потом протекает возле Сысоева и после пересечения с железной дорогой ряжского направления прерывается. А затем вновь появляется, начинаясь уже от водоёма возле посёлка Божатково. Впадает же Бобровка в реку Павловку в поселке Храпово.

Но одно дело — глазеть на монитор, пользуясь услугами интернета, или же на глянцевую бумагу географической карты. И совсем другое — от истока до устья пройти своими ногами вдоль русла этой реки. Мне уже второй раз удалось этот маршрут осилить (впервые это было в прошлом году). А моим проводником снова стал Елисей Фокин, — хорошо знающий здешние места ученик третьего класса рязанской школы № 54. Елисей — постоянный прихожанин Покровской церкви, что в поселке Храпово. И, несмотря на юный возраст, — бывалый путешественник. Вместе со своей мамой он уже несколько раз совершил многодневный крестный ход в далёкой Кировской области. И уже всерьез приобщается к исследованиям краеведческого характера.

Елисей Фокин на берегу пруда в Божаткове

Сысоевские водоемы

Не секрет, что в старину реки на Рязанщине были значительно многоводнее. Это касается и Бобровки, название которой произошло от изобиловавших когда-то на ней трудолюбивых зверьков, строивших себе по её берегам уютные хатки. Бобры не живут там, где нет водоёмов и леса. Поэтому можно утверждать, что когда-то берега этой реки были лесистыми. И произрастали не только березы, крушины и клёны, как сейчас, но и осины, дубы, ясени и вязы.

Бобровка берёт начало, как я уже сказал, в районе Богородского кладбища. Потом кое-где уходит под землю. А у Сысоевского микрорайона вытекает из заросшего камышом водоёма болотистого типа. И сразу же почти сливается с водами первого на этой реке пруда.

Всего же Бобровка запружена в сысоевской пойме в трёх местах, а стало быть и русло её украшено тремя прудами.

Протекает эта речка по дну глубокого оврага. Наверху, по левом берегу, тянутся многочисленные строения различных садоводческих товариществ. На правом берегу, уже за поселком Сысоево, возвышается горообразный массив городской свалки.

Слухи о том, что свезённые сюда отбросы спускаются аж к самому берегу, не подтвердились. Подножие свалки с этой стороны отстоит от береговой кромки метров на сто. К тому же свалку и реку на всём протяжении разделяет специально вырытый глубокий и широкий ров.

В районе железнодорожной станции 204 километр Бобровка узким ручьём устремляется в расположенный внизу железнодорожной насыпи железобетонный тоннель. С обратной стороны вытекает этот же ручей, который примерно через 250 метров исчезает. Бобровка уходит под землю, покрытую типичной для болотистой местности растительностью. Происходит это уже на территории посёлка Божатково.

Божатковское продолжение

Что лично меня удивило в Божаткове — это коровы, которые привольно паслись на довольно-таки обширном пастбище. Редкое для города Рязани зрелище!

Недалеко от пастбища — божатковский пруд. Из двух врытых в широкую запруду больших металлических труб выбегают два бурных ручья, которые сначала дробятся на рукава, а потом соединяются воедино. Это вновь вырывается наружу как бы воскресшая Бобровка.

Параллельно руслу этой реки тянется по Божаткову дорога, с правой стороны от которой видны вдалеке всё те же горообразные многолетние залежи рязанской свалки, кторые протянулись досюда от Сысоева. А у их подножия, как ни странно, — дачные домики. Соседство, я бы сказал, парадоксальное. И если в районе Сысоева свалка и дачные участки в основном разнесены по разным берегам Бобровки, то в Божаткове они сосредоточились на одном и том же правом берегу.

Когда-то вся пойма реки Бобровки изобиловала родниками, воды которых считались целебными. Сейчас осталось всего три родника, по одному на каждый поселок, — в Сысоеве, Божаткове и Храпове.

Божатковский родник находится недалеко от дороги. За водой из этого источника многие приезжают специально аж из центра Рязани. И иногда на обочине автомобильной трассы выстраивается целый ряд автомашин (от дороги к роднику можно пройти только пешком).

От этого места метрах в 200 в сторону Рязани, на правой стороне за железным забором, располагается какое-то предприятие по переработке мяса. Слышен на его территории лай собак. А летом иногда здесь такой запах, как нам сообщил один из местные жителей, что от него погибли бы все бобры, если бы они тут водились. Мы с Елисеем восприняли это как шутку. Но, как известно, в каждой подобной байке есть скрытая истина.

Храповское ускорение

Остался за спиной лай собак. И на всех указателях домов с левой стороны дороги стала вырисовываться единая надпись: «Пос. Храпово». На землях этого посёлка Бобровка впадает в реку Павловку. Незадолго же до этого русло реки, взявшей старт Богородского кладбища, суживается. Уклон местности увеличивается, водная стихия ускоряется и становится похожей на горный поток. Так бегунья на длинную дистанцию, желающая стать первой, отдаёт перед финишем последние силы.

Евгений Данилин