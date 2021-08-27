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Пятница, 27 августа, 2021
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«М5 Молл»: в Рязани выбрали победителей фотоконкурса #МойДомРязань

Екатерина Приведенцева
«М5 Молл»: в Рязани выбрали победителей фотоконкурса #МойДомРязань

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В Рязани названы имена победителей фотоконкурса #МойДомРязань, организованного торгово-развлекательным центром «М5 Молл». Участники опубликовали более 100 снимков с уникальными местами для посещения и отдыха в Рязани и Рязанской области.

  • «М5 Молл»: в Рязани выбрали победителей фотоконкурса #МойДомРязань
  • «М5 Молл»: в Рязани выбрали победителей фотоконкурса #МойДомРязань
  • «М5 Молл»: в Рязани выбрали победителей фотоконкурса #МойДомРязань

Основной площадкой для конкурса организаторами была выбрана страница ТРЦ в Instagram. По условиям творческого турнира участники должны были выставлять снимки своих любимых мест в Рязани или регионе. Подписчики выбирали лучшие снимки методом голосования – отвечали на вопрос «хотели бы вы посетить это место?».

Победителями конкурса и обладателями подарочных карт «М5 Молл» были выбраны Мария Боронтова c фотографией, сделанной на реке Цна в Шацком районе у села Ямбирно, Антон Тренихин с работой «Закат на Оке» у рязанского лесопарка – одного из живописных и любимых мест для прогулок у рязанцев, и Анастасия Коновалова с фотографией, снятой в Мемориальном парке Рязани, подписанной «Маленький лес почти в центре города».

Анастасия Коновалова, победитель фотоконкурса #МойДомРязань:

В Рязани много интересных и необыденных мест, которые люблю. Очень хочется, чтобы о них узнало как можно больше людей за пределами нашего города.  Уверена, что Рязани есть, что показать гостям. 

Фотоконкурс #МойДомРязань проходил в течение двух летних месяцев. В нем приняли участие около ста работ рязанцев. На фотографиях участников были запечатлены природные ландшафты города и региона, значимые исторические объекты и просто любимые места отдыха. Конкурсные работы можно увидеть в Instagram по хештегам #МойДомРязань и #М5Молл.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает всем посетителям о необходимости соблюдать масочный режим и установленную безопасную дистанцию в 1.5 метра. Обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, на сайте и в мобильном приложении.

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