Во вторник, 30 марта, Николай Любимов провел заседание правительства Рязанской области. На встрече обсудили ряд важных вопросов.

Так, министр финансов Марина Наумова представила документ, в котором указывается выдача региону кредита для частичного покрытия дефицита бюджета. Средства могут быть инвестированы в объекты инфраструктуры, направлены на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, возмещение выпадающих доходов и достижение целевых показателей федеральных проектов.

Министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец проинформировал о законопроекте, согласно которому награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя» предоставляется право на получение региональных мер поддержки, установленных для лиц, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда». Он также сообщил, что в региональном законе о мерах соцподдержки населения закрепляется увеличение размеров ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, исходя из материального положения семьи. Кроме того, одобрены изменения, предполагающие установление величины прожиточного минимума для пенсионеров на годовой период, вместо ежеквартального.

Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов представил проект постановления, в котором предусмотрено увеличение в 2021 году объема финансирования госпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры, энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 103,8 млн рублей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин проинформировал о нормативно-правовом акте, предусматривающем увеличение объема финансирования программы развития АПК в 2021 году на 157,3 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Деньги будут направлены на софинансирование мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение части затрат производителям муки и хлебопекарным предприятиям.