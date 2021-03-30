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Любимов провел заседание правительства Рязанской области

Елена Лобанова

Во вторник, 30 марта, Николай Любимов провел заседание правительства Рязанской области. На встрече обсудили ряд важных вопросов. 

Так, министр финансов Марина Наумова представила документ, в котором указывается выдача региону кредита для частичного покрытия дефицита бюджета. Средства могут быть инвестированы в объекты инфраструктуры, направлены на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, возмещение выпадающих доходов и достижение целевых показателей федеральных проектов.

Министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец проинформировал о законопроекте, согласно которому награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя» предоставляется право на получение региональных мер поддержки, установленных для лиц, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда». Он также сообщил, что в региональном законе о мерах соцподдержки населения закрепляется увеличение размеров ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, исходя из материального положения семьи. Кроме того, одобрены изменения, предполагающие установление величины прожиточного минимума для пенсионеров на годовой период, вместо ежеквартального. 

Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов представил проект постановления, в котором предусмотрено увеличение в 2021 году объема финансирования госпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры, энергосбережению и повышению энергетической эффективности  на 103,8 млн рублей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин проинформировал о нормативно-правовом акте, предусматривающем увеличение объема финансирования программы развития АПК в 2021 году на 157,3 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Деньги будут направлены на софинансирование мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение части затрат производителям муки и хлебопекарным предприятиям.

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