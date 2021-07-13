Любимов пообещал лично проверить своевременную сдачу благоустроенных парков

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Во вторник, 13 июля, Николай Любимов пообещал лично приехать в благоустраиваемые парки и скверы, чтобы проверить своевременную сдачу объектов и качество работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор отметил, что в этом году намечены работы во многих городских парках и скверах. Однако в ряде случаев планы по благоустройству не выполняются.

— С 15 по 24 июля необходимо было сдать несколько объектов. Однако сроки исполнения контрактов существенно сдвинулись от одного до двух месяцев. Такая ситуация недопустима. Люди всё это видят и потом абсолютно справедливо будут требовать с нас за невыполнение работ, — сказал Николай Любимов.

Отстают по срокам благоустройства в ЦПКиО, парке советско-польского братства по оружию, верхнем городском парке, сквере Германа Аляскинского в Кадоме, ряде территорий в Спас-Клепиках, Пителине, поселке Лесной Шиловского района.

Николай Любимов поручил в течение десяти дней провести на всех объектах депутатский контроль.

— Я прошу всех депутатов совместно с руководителями областных министерств и ведомств, главами администраций муниципалитетов побывать на местах, зафиксировать все замечания и скорректировать с их учетом дальнейшую работу. По итогам такого депутатского контроля будем решать, как исправлять недоработки, и возможно, делать другие выводы, — подчеркну губернатор Рязанской области.

Результаты этого обхода предоставят лично Николаю Любимову.

— За строительный сезон всё, что намечено, должно быть сделано. В срок и с хорошим качеством. Никакие оправдания не принимаются. Сам приеду на эти объекты и проверю – всё ли сделано, как сделано и уложились ли в сроки, которые были определены, — заключил глава региона.