Любимов пообещал лично проверить своевременную сдачу благоустроенных парков

Во вторник, 13 июля, Николай Любимов пообещал лично приехать в благоустраиваемые парки и скверы, чтобы проверить своевременную сдачу объектов и качество работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор отметил, что в этом году намечены работы во многих городских парках и скверах. Однако в ряде случаев планы по благоустройству не выполняются.
Отстают по срокам благоустройства в ЦПКиО, парке советско-польского братства по оружию, верхнем городском парке, сквере Германа Аляскинского в Кадоме, ряде территорий в Спас-Клепиках, Пителине, поселке Лесной Шиловского района.
Николай Любимов поручил в течение десяти дней провести на всех объектах депутатский контроль.
Результаты этого обхода предоставят лично Николаю Любимову.
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