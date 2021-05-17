Любимов пообещал дополнительное финансирование на благоустройство рязанских дворов

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В понедельник, 17 мая, Николай Любимов провел рабочую встречу с мэром города Еленой Сорокиной. Губернатор пообещал выделить дополнительное финансирование на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава администрации рассказала, что путем голосования рязанцы выделили 65 территорий, которые необходимо благоустроить. Однако выделенных ранее средств не хватит на ремонт всех дворов.

— Все объекты, за которые проголосовало большинство рязанцев, в обязательном порядке должны быть отремонтированы. Чтобы все работы завершились в этом году, мы обеспечим дополнительное финансирование, — подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор отметил важность вовлечения рязанцев в решение таких вопросов. Он также выразил желание, чтобы жители вместе с депутатами контролировали ход работ и дальнейшее обслуживание территорий.