Любимов пообещал дополнительное финансирование на благоустройство рязанских дворов

В понедельник, 17 мая, Николай Любимов провел рабочую встречу с мэром города Еленой Сорокиной. Губернатор пообещал выделить дополнительное финансирование на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава администрации рассказала, что путем голосования рязанцы выделили 65 территорий, которые необходимо благоустроить. Однако выделенных ранее средств не хватит на ремонт всех дворов.
Губернатор отметил важность вовлечения рязанцев в решение таких вопросов. Он также выразил желание, чтобы жители вместе с депутатами контролировали ход работ и дальнейшее обслуживание территорий.