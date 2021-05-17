24.3 C
Рязань
Понедельник, 17 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

Любимов пообещал дополнительное финансирование на благоустройство рязанских дворов

Елена Лобанова
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
- Advertisement -

В понедельник, 17 мая, Николай Любимов провел рабочую встречу с мэром города Еленой Сорокиной. Губернатор пообещал выделить дополнительное финансирование на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Глава администрации рассказала, что путем голосования рязанцы выделили 65 территорий, которые необходимо благоустроить. Однако выделенных ранее средств не хватит на ремонт всех дворов. 

— Все объекты, за которые проголосовало большинство рязанцев, в обязательном порядке должны быть отремонтированы. Чтобы все работы завершились в этом году, мы обеспечим дополнительное финансирование, — подчеркнул Николай Любимов. 

Губернатор отметил важность вовлечения рязанцев в решение таких вопросов. Он также выразил желание, чтобы жители вместе с депутатами контролировали ход работ и дальнейшее обслуживание территорий. 

— Если жители поддержат эту работу, мы сможем и в последующем использовать данные механизмы для того, чтобы в короткие сроки отремонтировать как можно больше дворов, — заключил Николай Любимов. 

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]