Любимов обсудил сотрудничество Рязанской области и Республики Беларусь

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Во вторник, 13 июля, Николай Любимов встретился с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде Владимиром Воронковичем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Любимов отметил, что Беларусь — давний партнер Рязанской области.

— В 2020 году общий объем нашей внешней торговли увеличился в сравнении с 2019 годом на 5% и составил $136 млн. Наиболее крупные статьи рязанского экспорта в Беларусь – кровельные и изоляционные материалы, присадки к нефтепродуктам, изделия из черных металлов, кожа и кожевенный полуфабрикат, деревянные строительные изделия. Белорусские партнеры поставляют нам продукты питания, моющие и парфюмерно-косметические средства, бумагу и картон, электрические машины и оборудование, — сказал Николай Любимов.

Губернатор отметил, что ключевым партнером выступает белорусский концерн «Белгоспищепром».

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью совместной рабочей группы, направленной на развитие разностороннего сотрудничества Республики Беларусь и Рязанской области. Кроме того, речь шла о перспективах взаимодействия в области промышленности, АПК, аграрном образовании и других сферах.