Любимов обсудил сотрудничество Рязанской области и Республики Беларусь

Во вторник, 13 июля, Николай Любимов встретился с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде Владимиром Воронковичем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов отметил, что Беларусь — давний партнер Рязанской области.
Губернатор отметил, что ключевым партнером выступает белорусский концерн «Белгоспищепром».
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью совместной рабочей группы, направленной на развитие разностороннего сотрудничества Республики Беларусь и Рязанской области. Кроме того, речь шла о перспективах взаимодействия в области промышленности, АПК, аграрном образовании и других сферах.