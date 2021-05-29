Лунный календарь огородника: что нужно сажать 30 мая?

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РИА «7 новостей» публикует советы лунного календаря садовода на 30 мая. Что стоит сделать на своих дачных участках в этот день?

В воскресенье, 30 мая, Луна убывает в Водолее. И это крайне неплодородный знак. В этот день лучше воздержаться от посадки растений.

Можно продолжить обработку кустарников и деревьев от болезней и вредителей. При желании можно удалить лишнюю поросль с грядок.

На корнях растений в этот день благоприятно скажется рыхление почвы. Чтобы газон медленнее рос, стоит его постричь 30 мая.

Что касается иных дачных работ, то стоит воздержаться от строительства. Если вашим постройкам необходим лёгкий косметический ремонт, то сделайте его сегодня.