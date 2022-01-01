«Лунный день», и Нидерланды больше не Голландия: что произошло 2 января

7info представляет обзор событий разных лет, произошедших 2 января. Кстати, сразу несколько событий этой даты связаны с изучением небесного спутника земли.

Произведена первая фотосъёмка Луны

2 января 1839 года французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер произвёл первую фотосъёмку Луны. За это В 1935 году Международный астрономический союз присвоил его имя кратеру на видимой стороне Луны.

Основанное Русское ботаническое общество

2 января 1916 года основано Русское ботаническое общество. Инициаторами создания общества стали киевские ботаники, которые от имени Киевского общества естествоиспытателей обратились к действительным членам Академии наук А. С. с письменной просьбой содействовать созыву при Академии наук съезда представителей русских ботанических учреждений с целью организации Русского ботанического общества и специального ботанического журнала. И в мае 1915 года общее собрание Академии наук дало согласие на проведение такого съезда.

Образована Сахалинская область

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2 января 1947 года Сахалинская область выведена из состава Хабаровского края, объединены с Южно-Сахалинской областью и переведена в прямое подчинение РСФСР.

В СССР запущена первая автоматическая межпланетная станция «Луна-1»

2 января 1959 осуществлён пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полёта к Луне АМС «Луна-1». Это была траектория сближения, без использования старта с орбиты. В массовой советской печати того времени эта АМС называлась «первая советская космическая ракета». Станция также имела названия «Луна-1Д» и «Мечта».

Это первый в мире космический аппарат, достигший второй космической скорости, преодолевший притяжение Земли и ставший искусственным спутником Солнца.

Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия

1 января 2020 года Нидерланды официально прекратили использование названия Голландия для обозначения государства. Компании, власти, вузы и печатные издания начали использовать только название Нидерланды.