Лучшие сельские учреждения культуры Рязанской области поддержат финансово

Правительство Рязанской области поощрит лучших работников культуры региона и направит дополнительные средства на модернизацию всей сферы. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Глава регионального минкульта Марина Кауркина рассказала, что из областного бюджета выделяется 2,1 млн рублей для поддержки 14 учреждений и 12 специалистов.

Кроме того, 153 млн рублей направят на модернизацию материальной базы домов культуры и профильных образовательных учреждений. Из этой же суммы возьмут средства для разработки проектно-сметной документации для реставрации исторических усадеб.

Областное правительство утвердило соответствующее постановление.