Люся Чеботина в ComedyClub предложила написать песню для Кристины Асмус про Гарика Харламова 

Сегодня, 22 ноября, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск ComedyClub – главного юмористического шоу страны. Гостем программы впервые станет популярный рэп-исполнитель Toxi$. Артист шокирует Павла Волю и Гарика Харламова своей биографией, необычным голосом и талантом к пародиям.

«Можешь всю жизнь говорить голосом Егора Крида? В принципе, можешь любым голосом говорить, только не своим, пожалуйста», – подытожит Павел Воля.

Также гостьей Comedy станет певица Люся Чеботина, которая объяснит, зачем в её райдере удав, расскажет про дуэт со Стасом Михайловым и пообещает написать песню для Кристины Асмус.

«Кстати, я знаю, что Кристина хотела петь. И у неё, между прочим, отлично получается. Я ей могу написать про Гарика Харламова», – заявит певица.

Блок с выступлениями резидентов клуба откроют Костя Бутусов и Роман Сафонов. Они покажут миниатюру про будущее, где осталась единственная в России пара, у которой всё ещё нет детей. Затем на сцене появится Дмитрий Ксенофонтов, который готовится стать отцом. В финале программе ДемисКарибидис и Марина Кравец покажут экспериментальный номер про семейную пару, которая серьёзно поссорилась.

Смотрите новый выпуск ComedyClub – 22 ноября в 21:00 на ТНТ!