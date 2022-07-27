Любовный треугольник вокруг пенсионерки обернулся убийством

Омич из ревности зарезал работника тепловой электростанции из-за его связи с 61-летней пенсионеркой, к которой он также питает любовные чувства, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД в среду.
Преступление произошло еще в воскресенье вечером, 24 июня, однако ранее о нем не сообщалось. Отработав смену, 42-летний мужчина вышел с территории предприятия, но через некоторое время он вернулся к проходной, рассказал, что его ударили ножом, и через несколько минут умер.
Прибывшие полицейские тщательно осмотрели место происшествия, найдя среди прочего матерчатые перчатки со следами крови. Также сотрудники опросили порядка 80 человек из числа знакомых, друзей и коллег потерпевшего – и картина преступления была воссоздана.
Оперативники задержали 55-летнего владельца авто на работе. Подозреваемый трудился шофером в одной из омских организаций.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.