Любовный треугольник вокруг пенсионерки обернулся убийством

Омич из ревности зарезал работника тепловой электростанции из-за его связи с 61-летней пенсионеркой, к которой он также питает любовные чувства, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД в среду.

Преступление произошло еще в воскресенье вечером, 24 июня, однако ранее о нем не сообщалось. Отработав смену, 42-летний мужчина вышел с территории предприятия, но через некоторое время он вернулся к проходной, рассказал, что его ударили ножом, и через несколько минут умер.

Прибывшие полицейские тщательно осмотрели место происшествия, найдя среди прочего матерчатые перчатки со следами крови. Также сотрудники опросили порядка 80 человек из числа знакомых, друзей и коллег потерпевшего – и картина преступления была воссоздана.

«Погибший встречался с 61-летней женщиной, однако не был единственным претендентом на ее сердце. В то же время свидетели сообщили оперативникам, что на парковке предприятия видели незнакомый им автомобиль Lada Granta», — пояснили в пресс-службе.

Оперативники задержали 55-летнего владельца авто на работе. Подозреваемый трудился шофером в одной из омских организаций.

«В ходе его допроса стало известно, что 24 июля около 20.30 часов у проходной он встретил соперника, они сели в автомобиль потерпевшего, где и началась ссора. В результате конфликта фигурант нанес погибшему не менее восьми ударов ножом, после чего уехал, выбросив перчатки и орудие преступления», — добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.