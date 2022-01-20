Любимов: Улучшение жизни людей – это то главное, на что направлены все ключевые задачи Президента и наши основные усилия

«Улучшение жизни людей – это то главное, на что направлены все ключевые задачи Президента и наши основные усилия». Об этом Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Любимов сказал 20 января в ходе окружного совещания руководителей регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Центрального федерального округа.

В работе приняли участие и.о. председателя координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов, руководитель Рязанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Вячеслав Поскребышев, представители регионального отделения ВПП «Единая Россия» и отделений ВОО «Молодая Гвардия Единой России» субъектов Центрального федерального округа.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил и.о. председателя координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антона Демидова за выбор региона в качестве площадки для проведения окружного совещания руководителей регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» ЦФО, а также всех молодогвардейцев за работу и успешную реализацию социально значимых проектов, в том числе направленных на борьбу с COVID-19, продвижение комплекса важнейших инициатив Президента, развитие добровольчества. «Наука, образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм, патриотическое воспитание молодежи, укрепление межнационального единства, цифровизация, – это далеко не полный список тех направлений, где вы, молодогвардейцы, ведете активную работу, воплощаете в жизнь полезные идеи и инициативы. Все они направлены на улучшение жизни людей. Это то главное, на что направлены все ключевые задачи Президента и наши основные усилия, – сказал Губернатор. – Через успешные проекты вы вносите достойный вклад в эту большую работу для людей. Мы только приветствуем это, ваши новые свежие идеи и современные подходы. Убежден, что она будет продолжаться столь же активно и конструктивно и дальше».

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По словам Губернатора, рязанским отделением «Молодой Гвардии» реализуется много полезных инициатив. В качестве примера он привел такие проекты, как: «Ассоциация молодых депутатов», который имеет формат наставнической программы и помогает в решении проблем муниципалитетов, «Школа парламентаризма», способствующая формированию диалога молодежи и власти, а также площадка «Национальные проекты глазами молодежи» для молодых активистов и тех, кто проявляет интерес к политике и проект «Кино под открытым небом», направленный на организацию досуга воспитанников социально-реабилитационных центров в Рязани.

И.о. председателя координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов отметил: «Окружное совещание ЦФО мы проводим в Рязани потому, что планируем именно в этом регионе сделать старт нашей новой программы, направленной на открытие молодежных штабов общественной поддержки партии, а в момент избирательного цикла – молодежных избирательных штабов. Важно, что позиции «Молодой гвардии» в регионе сильны и мы хотели бы рассказать другим субъектам ЦФО об опыте рязанских молодогвардейцев», – сказал Антон Демидов. Он также озвучил инициативу о проведении в Рязани масштабного Форума молодогвардейцев. Губернатор Николай Любимов поддержал это предложение.

В ходе совещания речь шла о деятельности «Молодой гвардии», в том числе был рассмотрен опыт регионов в реализации проектов, а также планы на ближайшую перспективу.