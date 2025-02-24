В воскресенье, 23 февраля, в эфир телеканала НТВ вышел третий выпуск шестого сезона главного шоу страны «Маска» (16+). Вторым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал певец и блогер Эльдар Джарахов. Он скрывался под маской Капибары.

Эльдар Джарахов: «В маске Капибары у меня была возможность стать повыше и лучше замаскироваться. Ещё, мне кажется, что Капибара – самое дипломатичное и дружелюбное животное на планете, этим мы и похожи. Я изначально шёл сюда не побеждать, потому что трезво оценивал свои шансы. Даже удивлён, что не вылетел ещё в первом выпуске, за что большое спасибо нашим членам жюри. На самом деле я думал, что большая часть судей сразу меня узнают, потому что у меня есть дуэт с Киркоровым и Костюшкиным, а скоро выйдет совместный проект с Валерией. Но в итоге Тимур Родригез оказался первым, кто предположил, что в маске могу быть я. В первом выпуске меня чуть не выдал смех, потому что люди в комментариях сразу начали писать, что в Капибаре могу быть я. Поэтому в дальнейшем я старался лучше маскировать свой голос, но всё равно, проверяя соцсети «Маски», я видел, что зрители до сих пор не поменяли своего мнения. Наверное, это в конце концов меня и раскрыло».

По правилам проекта, в каждом выпуске маски дают несколько подсказок о себе. Перед первым выступлением Капибара сказал: «А я люблю друзей. Дружба – это самое важное в жизни» (Эльдар вместе со Стасом Костюшкиным выпустили песню «Просто друг»). Во втором выпуске шоу он рассказал, что любит сладости, намекнув на то, что у Эльдара Джарахова – сахарный диабет. В третьем выпуске Капибара признался: «Я вообще считаю себя лучшим собеседником, и в этом деле я – номер один» (Эльдар Джарахов ведёт собственное шоу в соцсетях, где берёт интервью у своих друзей и артистов), а также рассказал, что попал в семью, где любят музыку (артист состоит в отношениях с популярной певицей MONA).

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В первом выпуске Капибара вышел на сцену с песней «Всё, что есть у меня» ВИА «Самоцветы». Члены жюри не смогли прийти к единому варианту, но предположили, что под маской может скрываться уже взрослый состоявшийся артист. Спустя неделю маска исполнила песню группы Gorky Park Moscow Calling. Судьи восхитились выступлением и выдвинули несколько версий: Илья Соболев, Эльдар Джарахов, Александр Маршал и Михаил Боярский. В третьем выпуске Капибара спел песню Филиппа Киркорова «Уходило лето», после чего Регина Тодоренко выдвинула новую версию, что под маской может скрываться Сергей Жуков, а Тимур Родригез и Филипп Киркоров проголосовали за Эльдара Джарахова.

По итогам третьего выпуска в номинации оказались Капибара, Утка и Овечка. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должна Утка, а членам жюри пришлось выбрать одного героя, который раскроет тайну своей личности. Филипп Киркоров и Регина Тодоренко пожелали оставить в проекте Овечку, а Денис Клявер, который присоединился к постоянным членам жюри в этом выпуске, и Тимур Родригез поддержали Капибару. Решающим стал голос Валерии, которая решила, что маску должен снять Капибара. Денис Клявер предположил, что под маской скрывается актёр Игорь Миркурбанов, Регина Тодоренко проголосовала за кандидатуру Александра Буйнова. Остальные же члены жюри остались верны версии, что под маской Капибары скрывается Эльдар Джарахов, и оказались правы.

Фото: НТВ

Филипп Киркоров: «Это было здорово, я тебя поздравляю! Ты невероятно талантливый и справился со своей миссией блистательно! Спасибо тебе за эту песню и за то, что ты есть».

Регина Тодоренко: «Не буду кривить душой, я ждала тебя все шесть сезонов и называла тебя в разных масках шоу. Наконец-то ты дошёл до нас, спасибо тебе за это!»

Валерия: «Это было очень ярко и, что очень важно, сегодняшнее выступление было просто фееричным. Если и снять маску, то только на такой высокой творческой ноте!»

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».