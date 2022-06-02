«ЛизаАлерт» проведёт в Рязани родительское собрание

3 июня в 16 часов в Рязани состоится родительское собрание, – сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». Оно пройдёт в Лесопарке (Окское шоссе, 1), в лектории возле детской площадки под белым «куполом», и станет заключительным в преддверии школьных каникул. Об этом говорится на страничке организации ВКонтакте. На повестке – вопросы безопасности детей в городе и лесу.

Также «ЛизаАлерт» открывает фотовыставку «12 лет в поиске пропавших» и приглашает всех увидеть своими глазами историю движения, а возможно, и присоединиться к нему.

В Лесопарк.62 завтра также откроется несколько детских площадок, посвящённых Дню защиты детей.