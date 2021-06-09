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Среда, 9 июня, 2021
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Липчанина осудили за сексуальное насилие над 13-летней школьницей

Никита Брыкин
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Суд вынес приговор 20-летнему жителю Хлевенского района, которого признали виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к подростку, пишет портал «Вести 48».

Инцидент произошел 10 апреля прошлого года. По версии следствия, пьяный злоумышленник гулял в компании знакомых, среди которых была 13-летняя девочка. Когда все разошлись, парень напал на жертву и ударил ее сзади по голове.

После этого извращенец удерживал школьницу на земле и совершил действия сексуального характера. Ребенку удалось вырваться и убежать в сторону дома. Однако насильник догнал ее и принялся бить тупыми твердыми предметами по голове.

Тем не менее, потерпевшей удалось добраться до дома подруги, после чего она попала в больницу с черепно-мозговой травмой потерпевшая.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год.

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