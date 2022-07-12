Льготы на газификацию жилья расширены в Рязанской области.

Теперь больше категорий граждан в регионе смогут компенсировать расходы на газификацию. Об этом информирует министерство соцзащиты Рязанской области.

Изменения в соответствующее постановление внесены по поручению Павла Малкова, – пишет сайт регионального правительства.

Выплата полагается инвалидам и участникам ВОВ без учёта доходов, одиноким родителям, многодетным семьям, инвалидам I и II групп, в том числе детям-инвалидам.

Можно компенсировать расходы на проектирование и подключение газовых сетей в границах участка, приобретение и установку внутридомового оборудования, устройство канала вентиляции и газохода.

Для некоторых категорий граждан компенсация составляет 50% фактических расходов, но не больше 30 тысяч рублей.

Для получения льготы нужно подать комплект документов на имя директора Управления соцзащиты населения Рязанской области по месту жительства. С постановлением можно ознакомиться по ссылке.