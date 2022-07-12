Татьяна Проводина

Льготы на газификацию жилья расширены в Рязанской области

https://www.freeimages.com/download/gas-pipes-1557665

Льготы на газификацию жилья расширены в Рязанской области.

Теперь больше категорий граждан в регионе смогут компенсировать расходы на газификацию. Об этом информирует министерство соцзащиты Рязанской области.

Изменения в соответствующее постановление внесены по поручению Павла Малкова, – пишет сайт регионального правительства.

Выплата полагается инвалидам и участникам ВОВ без учёта доходов, одиноким родителям, многодетным семьям, инвалидам I и II групп, в том числе детям-инвалидам.

Можно компенсировать расходы на проектирование и подключение газовых сетей в границах участка, приобретение и установку внутридомового оборудования, устройство канала вентиляции и газохода.

Для некоторых категорий граждан компенсация составляет 50% фактических расходов, но не больше 30 тысяч рублей.

Для получения льготы нужно подать комплект документов на имя директора Управления соцзащиты населения Рязанской области по месту жительства. С постановлением можно ознакомиться по ссылке.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7