Лесной пожар в Нижегородской области потушен, в Рязанской ликвидируют последний очаг

Лесной пожар в Нижегородской области полностью ликвидирован, в Рязанской области продолжаются работы по ликвидации последнего очага, сообщили в кабмине.
Отмечается, что в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в регионе снят режим ЧС. Добавляется, что все дополнительные люди и техника из других регионов уже выведены, нижегородская группировка остается на месте для патрулирования территории.
Всего с начала пожара авиацией выполнено около 3,5 тысячи сливов, сброшено более 25,6 тысячи тонн воды. На месте сосредоточена группировка, состоящая из 2,6 тысячи человек и 880 единиц техники, включая восемь воздушных судов.
Кроме того, в Ивановской области проводятся работы по ликвидации последствий пожара и тушению очагов тления; продолжается прокладка минерализованных полос и проливка водой.
Всего авиация выполнила более 460 сливов, сбросила более 3,3 тысячи тонн воды. К тушению привлечены свыше 1,4 тысячи человек и 150 единиц техники. В связи с полным контролем над ситуацией принято решение о постепенном сокращении группировки.