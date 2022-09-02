Лесной пожар в Нижегородской области потушен, в Рязанской ликвидируют последний очаг

Лесной пожар в Нижегородской области полностью ликвидирован, в Рязанской области продолжаются работы по ликвидации последнего очага, сообщили в кабмине.

«Лесной пожар на территории Нижегородской области полностью ликвидирован. Об этом было объявлено на заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, которое провёл заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в регионе снят режим ЧС. Добавляется, что все дополнительные люди и техника из других регионов уже выведены, нижегородская группировка остается на месте для патрулирования территории.

«В Рязанской области продолжаются работы по ликвидации последнего очага возгорания. Участок горения полностью окружён защитной минерализованной полосой, осуществляется встречный отжиг и проливка водой. На всей площади, пройденной огнём, проводятся работы по ликвидации задымления», — добавляется в сообщении.

Всего с начала пожара авиацией выполнено около 3,5 тысячи сливов, сброшено более 25,6 тысячи тонн воды. На месте сосредоточена группировка, состоящая из 2,6 тысячи человек и 880 единиц техники, включая восемь воздушных судов.

Кроме того, в Ивановской области проводятся работы по ликвидации последствий пожара и тушению очагов тления; продолжается прокладка минерализованных полос и проливка водой.

Всего авиация выполнила более 460 сливов, сбросила более 3,3 тысячи тонн воды. К тушению привлечены свыше 1,4 тысячи человек и 150 единиц техники. В связи с полным контролем над ситуацией принято решение о постепенном сокращении группировки.