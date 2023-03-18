Лауреат «Золотой маски» покорил сердца рязанских зрителей авторским спектаклем

Сегодня, 18 марта, на сцене Рязанского театра кукол прошла серия показов легендарного спектакля «Цирк на нитях».

«Цирк на нитях» — это бродячие артисты, у каждого из которых своя роль. Марионетки ведут зрителя за собой, на цирковую арену, демонстрируя чудеса театрального искусства. Здесь звери поют, а люди — летают. Создает это волшебство многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», главный художник московского театра кукол имени Сергея Образцова, автор, исполнитель, художник-постановщик — Виктор Антонов.

— В театре кукол есть такой жанр — трюковые марионетки, у нас он слабо развит, нет никаких пособий, чертежей. Всё пришлось придумывать самому. Я хочу, чтобы всё было по-честному, захотелось, чтобы гимнастка отлетала от кольца и делала сальто, я это сделал, конечно есть опасность что она запутается в нитках, и такие случаи были, но зато всё как в настоящем цирке, — говорит Виктор Антонов. — Здесь важна техника, нет никаких эмоций, они появляются у зрителей, когда они уже видят картинку.

В «Цирке на нитях» у каждой куклы своя роль: три обезьяны-акробаты кувыркаются и выстраивают пирамиду, фокусник наливает воду в вазу, а в ней вырастает прекрасная роза, факир без труда глотает ножи, штангист краснеет при поднятии многотонной штанги, очаровательный клоун танцует с поющей птичкой.

Ребята и их родители с восторгом встречали «артистов», исполняющих на цирковой арене невероятные трюки. Виктор Антонов, дергая за ниточки своих марионеток, смог поразить, шокировать рязанцев. После представления юные зрители познакомились с уникальными куклами и узнали как они устроены.

Виктор Антонов – художник, который в «Цирке на нитях» сам придумывает и делает кукол, сам играет с ними удивительное камерное представление, которое никого не оставит равнодушным.