Суббота, 18 марта, 2023
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Лауреат «Золотой маски» покорил сердца рязанских зрителей авторским спектаклем

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Сегодня, 18 марта, на сцене Рязанского театра кукол прошла серия показов легендарного спектакля «Цирк на нитях».

«Цирк на нитях» — это бродячие артисты, у каждого из которых своя роль. Марионетки ведут зрителя за собой, на цирковую арену, демонстрируя чудеса театрального искусства. Здесь звери поют, а люди — летают. Создает это волшебство многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», главный художник московского театра кукол имени Сергея Образцова, автор, исполнитель, художник-постановщик — Виктор Антонов.

— В театре кукол есть такой жанр — трюковые марионетки, у нас он слабо развит, нет никаких пособий, чертежей. Всё пришлось придумывать самому. Я хочу, чтобы всё было по-честному, захотелось, чтобы гимнастка отлетала от кольца и делала сальто, я это сделал, конечно есть опасность что она запутается в нитках, и такие случаи были, но зато всё как в настоящем цирке, — говорит Виктор Антонов. — Здесь важна техника, нет никаких эмоций, они появляются у зрителей, когда они уже видят картинку.

В «Цирке на нитях» у каждой куклы своя роль: три обезьяны-акробаты кувыркаются и выстраивают пирамиду, фокусник наливает воду в вазу, а в ней вырастает прекрасная роза, факир без труда глотает ножи, штангист краснеет при поднятии многотонной штанги, очаровательный клоун танцует с поющей птичкой.

Ребята и их родители с восторгом встречали «артистов», исполняющих на цирковой арене невероятные трюки. Виктор Антонов, дергая за ниточки своих марионеток, смог поразить, шокировать рязанцев. После представления юные зрители познакомились с уникальными куклами и узнали как они устроены.

Виктор Антонов – художник, который в «Цирке на нитях» сам придумывает и делает кукол, сам играет с ними удивительное камерное представление, которое никого не оставит равнодушным.

Лауреат «Золотой маски» покорил сердца рязанских зрителей авторским спектаклем
Лауреат «Золотой маски» покорил сердца рязанских зрителей авторским спектаклем
Лауреат «Золотой маски» покорил сердца рязанских зрителей авторским спектаклем
Лауреат «Золотой маски» покорил сердца рязанских зрителей авторским спектаклем
Лауреат «Золотой маски» покорил сердца рязанских зрителей авторским спектаклем

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