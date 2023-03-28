«Лада» налетела на железобетонный блок в Рязани, двое пострадали

В понедельник, 27 марта, в Рязани два человека пострадали при наезде легковушки на железобетонный блок. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло возле дома 15 на Восточной окружной дороге около 13:30. За рулём «Лады Гранты» находился 34-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и его автомобиль врезался в железобетонный блок.

Сам водитель и 34-летний пассажир «Лады» получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка случившегося.