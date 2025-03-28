Квартира в шаговой доступности от Кремля продаётся за полмиллиарда рублей

Специалисты «Авито Недвижимости» изучили рынок вторичного жилья на платформе и нашли необычную квартиру, которая располагается в 15 минутах ходьбы от Кремля. Среди особенностей объекта — бронзовые и фарфоровые люстры, художественные росписи и антикварные элементы интерьера.

На Авито Недвижимости в Москве за 535,7 млн рублей продается 5-комнатная квартира площадью 210 кв. м. Клубный дом расположен в в Дмитровском переулке, в 5 минутах ходьбы от Большого театра и 15 минутах от Кремля. Согласно объявлению, планировка квартиры включает гостиную-столовую, кухню, три спальни, каждая из которых оснащена собственной ванной комнатой и гардеробной, кабинет, гостевой санузел и дополнительные гардеробные помещения. Дизайн квартиры выполнен в классическом стиле, в отделке использован натуральный камень, установлены антикварные предметы интерьера, инкрустированная итальянская мебель, бронзовые и фарфоровые люстры.

Отмечается, что квартира оснащена современными системами вентиляции и кондиционирования с индивидуальным управлением для каждой комнаты, а также домашним кинотеатром. Окна квартиры выходят на две стороны: из гостиной открывается вид на Дмитровский переулок и Петровку, а окна спален выходят во внутренний двор. Жилой комплекс, в котором расположена квартира, оснащен собственной артезианской скважиной. В доме есть подземный паркинг, круглосуточно работает охрана и системы видеонаблюдения.