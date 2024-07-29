Понедельник, 29 июля, 2024

Квартира без переплат: купите в рассрочку у «Зелёного сада»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Вы задумали купить жильё, большая часть суммы на руках, а недостающие деньги появятся в ближайшем будущем? Вам ни к чему ипотека – купите квартиру в рассрочку, не переплатив при этом ни рубля! Компания «Зелёный сад» предлагает рассрочку на объекты в нескольких жилых комплексах.

ЖК «Еврокласс-4» (срок сдачи до 30.12.2025 года). Оплатив 70% стоимости квартиры, остальные 30% можно вносить ежеквартальными платежами до 1 сентября 2025 года. Если при заключении договора вы вносите 50% суммы, остальные деньги можете внести ежеквартальными платежами до 1 июня 2025 года.

ЖК «Окская стрелка» (срок сдачи 1 очереди — домов 1, 2, 3 — до 30.09.2027 года). Оплатив 70% стоимости жилья при заключении договора, остальные деньги можно внести ежеквартальными платежами в течение 18 месяцев. Если вы внесли 50% суммы, оставшиеся 50% можете вносить ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.

ЖК Skyline-2 (срок сдачи до 01.05.2025 года). При первом взносе в 50% стоимости квартиры остаток можно оплатить ежеквартальными платежами до 1 марта 2025 года.

ЖК «Жуковский-1» (срок сдачи до 30.12.2026 г.). При оплате 70% стоимость жилья в момент заключения договора оставшиеся 30% можно внести ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.

ЖК «Жуковский-2» (срок сдачи до 17.04.2027 года). Если вы вносите 70% стоимости при заключении договора, 30% можете оплатить ежеквартальными платежами в течение 18 месяцев. При условии внесения 50% от цены квартиры остальные деньги можно будет внести ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.

К каждому клиенту индивидуальный подход. Чем больше сумма первого платежа, тем выгоднее условия рассрочки! Подробности акции можно узнать по телефону 8 (4912) 77-77-77 и по ссылке https://www.green-garden.ru/actions/id_246/

Застройщик ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ САД — УЮТ»
Проектная декларация №62-000341 от 10.07.2024
Дата публикации проекта 24.06.2022
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Количество объектов недвижимости ограничено. Условия могут меняться в зависимости от выбранного объекта. Не является публичной офертой.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

erid: 2VtzqwqotW7

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанские спортсмены завоёвывают призовые места на Чемпионате России по грэпплингу и грэпплинг-ги

В Старожиловском районе утонул 11-летний мальчик

В Рязани обсуждают профилактику употребления наркотиков

Ночью в Недостоеве случился пожар

В Рязани благоустраивают Новопавловскую рощу

Фестиваль «Поле брани»: Погружение в эпоху Древней Руси на городище Старая Рязань

С 1 августа увеличится пенсия у работающих рязанцев

Движение на Касимовском шоссе ограничено из-за ремонта водоснабжения

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом все подразделения АО «Газпром газораспределение Рязанская область»

Рок-фестиваль «Макушка лета — 2024» в Сасове посвятили участникам СВО

Спортивный фестиваль «Все сюда!» посетили Максим Орешкин и Михаил Дягтерев

На 3-м этапе рязанского рыбатлона был поставлен рекорд по регионам