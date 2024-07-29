Квартира без переплат: купите в рассрочку у «Зелёного сада»

Вы задумали купить жильё, большая часть суммы на руках, а недостающие деньги появятся в ближайшем будущем? Вам ни к чему ипотека – купите квартиру в рассрочку, не переплатив при этом ни рубля! Компания «Зелёный сад» предлагает рассрочку на объекты в нескольких жилых комплексах.

ЖК «Еврокласс-4» (срок сдачи до 30.12.2025 года). Оплатив 70% стоимости квартиры, остальные 30% можно вносить ежеквартальными платежами до 1 сентября 2025 года. Если при заключении договора вы вносите 50% суммы, остальные деньги можете внести ежеквартальными платежами до 1 июня 2025 года.

ЖК «Окская стрелка» (срок сдачи 1 очереди — домов 1, 2, 3 — до 30.09.2027 года). Оплатив 70% стоимости жилья при заключении договора, остальные деньги можно внести ежеквартальными платежами в течение 18 месяцев. Если вы внесли 50% суммы, оставшиеся 50% можете вносить ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.

ЖК Skyline-2 (срок сдачи до 01.05.2025 года). При первом взносе в 50% стоимости квартиры остаток можно оплатить ежеквартальными платежами до 1 марта 2025 года.

ЖК «Жуковский-1» (срок сдачи до 30.12.2026 г.). При оплате 70% стоимость жилья в момент заключения договора оставшиеся 30% можно внести ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.

ЖК «Жуковский-2» (срок сдачи до 17.04.2027 года). Если вы вносите 70% стоимости при заключении договора, 30% можете оплатить ежеквартальными платежами в течение 18 месяцев. При условии внесения 50% от цены квартиры остальные деньги можно будет внести ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.

К каждому клиенту индивидуальный подход. Чем больше сумма первого платежа, тем выгоднее условия рассрочки! Подробности акции можно узнать по телефону 8 (4912) 77-77-77 и по ссылке https://www.green-garden.ru/actions/id_246/

Застройщик ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ САД — УЮТ»

Проектная декларация №62-000341 от 10.07.2024

Дата публикации проекта 24.06.2022

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