Кузбасскому противотуберкулёзному медучреждению вновь назначен штраф

Около четырёх лет государственными инспекторами по пожарному надзору выявляются нарушения требований пожарной безопасности в Мариинском филиале Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра имени И.Ф. Копыловой, за что медицинское учреждение неоднократно привлекалось к административной ответственности.

29 октября 2021 года должностное лицо надзорного органа в очередной раз выдало медучреждению предписание по устранению требований пожарной безопасности в срок до 1 октября 2022 года, которое снова не было выполнено…

24 декабря 2019 года и 1 октября 2020 года, а также 1 декабря 2021 года Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой привлекался к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 240 тысяч рублей за многократное невыполнение в установленный срок предписаний государственных инспекторов по пожарному надзору об устранении нарушения требований пожарной безопасности, допущенных в зданиях (помещениях) и на территории Мариинского филиала медицинского учреждения.

После очередного составления протокола о правонарушении должностным лицом, осуществляющим государственный надзор по устранению требований пожарной безопасности, 29 октября 2021 года медучреждению было выдано повторное предписание по устранению выявленных нарушений со сроком исполнения до 1 октября 2022 года.

Однако по результатам проверки Мариинского филиала Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра имени И.Ф. Копыловой, прошедшей в конце февраля 2023 года, вновь были выявлены те же нарушения.

Так, первый и второй этажи здания не обеспечены эвакуационными выходами, тогда как каждый этаж здания должен иметь не менее двух таких выходов. При этом помещения филиала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Также снова было выявлено отсутствие наружного противопожарного водоснабжения.

В результате вновь был составлен протокол об административном правонарушении, которое предусматривает ответственность для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 150 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В судебном заседании представители медицинского учреждения с допущенными нарушениями согласились и пояснили, что принимаются активные меры по устранению выявленных нарушений. Относительно автоматической пожарной сигнализации подготовлен комплект документов, который находится на утверждении в Минздраве. В связи с тем, что здание является культурным наследием, для наружного обустройства здания необходима проектно-сметная документация, которую в настоящее время оформляют. Фактически в здании имеется внутренняя лестница с выходом, а также «выход из окна на металлическую лестницу, носилки для лежачих больных». Регулярно раз в три месяца проводятся учебные тренировки по эвакуации, учёба по противопожарной безопасности.

С учётом установленных обстоятельств, характера совершённого административного правонарушения и его последствий, а также материального положения Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра, судья посчитал правильным назначить медицинскому учреждению наказание в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей – менее минимального размера, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Не дожидаясь направления судом документов на принудительное взыскание штрафа, медицинское учреждение на днях полностью его оплатило.

Официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.