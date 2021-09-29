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Среда, 29 сентября, 2021
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Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу

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Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу

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29 сентября в академии ФСИН России прошла торжественная церемония приведения к присяге курсантов первых курсов.

Присягу приняли 176 первокурсников. На мероприятии присутствовали вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, митрополит Марк, представители ФСИН, депутаты, ветераны и преподаватели вуза.

От всей души поздравляю вас с принятием присяги. Помните, что присягу вы приняли в Рязани. Рязань – древний город, который свято чтит традиции, самые главные из которых – верность, честь и долг!, – обратилась к курсантам глава администрации. – Рязань – город, рождающий героев, будьте достойны их светлой памяти», – добавила она.

Затем личный состав академии и гости мероприятия почтили минутой молчания тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

После торжественной части для собравшихся были организованы показательные выступления взвода курсантов-барабанщиц.

  • Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу
  • Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу
  • Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу
  • Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу
  • Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу
  • Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу
  • Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу

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