Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу

29 сентября в академии ФСИН России прошла торжественная церемония приведения к присяге курсантов первых курсов.
Присягу приняли 176 первокурсников. На мероприятии присутствовали вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, митрополит Марк, представители ФСИН, депутаты, ветераны и преподаватели вуза.
Затем личный состав академии и гости мероприятия почтили минутой молчания тех, кто погиб при исполнении служебного долга.
После торжественной части для собравшихся были организованы показательные выступления взвода курсантов-барабанщиц.