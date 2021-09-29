Курсанты рязанской академии ФСИН приняли присягу

От всей души поздравляю вас с принятием присяги. Помните, что присягу вы приняли в Рязани. Рязань – древний город, который свято чтит традиции, самые главные из которых – верность, честь и долг!, – обратилась к курсантам глава администрации. – Рязань – город, рождающий героев, будьте достойны их светлой памяти», – добавила она.