Кто разболтает секрет, а кто вернётся к бывшему? Что ждёт каждый знак Зодиака в августе 2024

Август 2024 года готовит череду стремительных изменений каждому знаку Зодиака. Кто-то зациклится на финансах, кто-то окунётся в атмосферу страсти и любви, кому-то придётся заняться здоровьем, а кому-то — стремительно менять место работы.

Астролог Nadya Zvezdnaya специально для 7info составила подробный гороскоп на последний летний месяц для всех знаков Зодиака.

ОВЕН

В августе повышается желание рисковать, участвовать в азартных играх. Захочется больше развлекаться: театр, кино, игры. Ждите повышение энергии и страсти в романтических отношениях, большее желание выражать любовь и эмоции своему партнёру.

После 22 августа поведение станет более организованным, особенно в повседневных делах и обязанностях. Отличная возможность для обучения и улучшения навыков, которые применяются в рабочей сфере или повседневной жизни. Захочется заняться своим здоровьем. Возможно появление новых здоровых привычек, фокус на правильном питании, соблюдении режима дня. Захочется регулярно заботиться о своём физическом состоянии.

Будете много ездить, отправляться в командировки, суетиться. Необходимо соблюдать ПДД, не создавать помехи для других участников дорожного движения. Овны с огромным количеством информации, которую необходимо будет фильтровать. Нужно оградить себя от сплетен, следить за языком, так как можно разболтать секрет. На работе сложится благоприятная атмосфера, можете наладить отношения с коллегами и руководством. Если собирались, то легко сможете сменить место работы. Есть вероятность завести роман на рабочем месте.

Телец

Появится желания изменить или улучшить домашнюю обстановку, возможно, провести ремонт или затеять перестановку. До 22 августа есть возможность разрешить конфликты или недоразумения в семье, что приведёт к укреплению семейного благополучия.

После 22 августа начинается период, когда вы можете почувствовать прилив вдохновения, заняться любимыми хобби или провести время с детьми. Романтические отношения могут выйти на первый план.

Это время энергичных действий и инициатив в финансовой сфере. Возможны новые источники дохода или увеличение расходов. Подумайте о том, чтобы направить свою энергию на создание стабильной финансовой основы. Повышается вероятность зачатия ребенка. Ожидается много трат на развлечения, на любовные отношения.

Близнецы

Готовьтесь много общаться! Появится больше энергии и физических сил, захочется успеть всё и сразу. Придётся следить за всеми процессами самостоятельно, держать всё в своей голове, не делегируя и не перекладывая обязанности на других людей. Повышается уровень личной ответственности.

В августе также повышается активность в ведении социальных сетей. Близнецы пооявят интерес к обучению, чтению, поглощению новой информации, особенно после 16 августа.

Дома будет много разговоров, людей, будет полон дом гостей. Появится возможность работать из дома. Хорошее время для того, чтобы заключать сделки, связанные с недвижимостью, арендой или наводить порядок в документах.

Рак

Улучшится ваше финансовое положения, появятся новые возможности для заработка или увеличатся доходы. Период отлично подойдёт для обучения, сессии, защиты проектной работы.

Также август — хорошее время для поездок, связанных с переговорами, консультациями. Разнообразие романтических знакомств (в транспорте, по переписке), одно из которых может перерасти во что-то большее.

Осторожнее! В женском кругу есть вероятность обманов, сплетен с негативными последствиями. Возможно, вы начнёте интересоваться астрологией, чакрами, начать ими заниматься и активно практиковать, при этом скрывая ото всех этот факт.

Есть риск лечь в больничный стационар.

Лев

Хорошее время для старта новых проектов и занятий, особенно связанных личностным ростом. Наступает благоприятный месяц для реализации совместных проектов с друзьями. Но важно уметь слушать и слышать друг друга, учитывать мнение других, иначе существует риск испортить взаимоотношения.

Ожидается улучшение материального положения, могут поступить выплаты, премии, дополнительная работа. Осторожнее с ненужными тратами: незапланированные покупки, в конечном счете окажутся бесполезными.

Дева

Появится возможность избавиться от эмоционального багажа и душевных травм. Улучшится психологическое состояние. Повысится интерес к духовности, медитации и погружению во внутренний мир.

Девы испытают желание перемещаться, менять локации. А ещё возникнет желание не только узнавать новую информацию, но и делать покупки (книги, мелкие вещи, нужные в быту, повседневная одежда, техника).

Благоприятное время для знакомств и улучшения отношений. Захочется всем нравиться. Девы предстанут перед кругом друзей более дипломатичными, вежливыми. Кстати, наступаеет хорошее время для работы, связанной с красотой, творчеством, развлечениями.

Август для вас — благоприятный период, чтобы направлять свою энергию в активную работу и продвижение по карьерной лестниц. Можете успешно реализовывать свои цели, проявлять свои амбиции.

Весы

Больше времени вы будете проводить в Интернете: работа, покупки, социальные сети, созвоны. Могут быть проблемы со сдачей зачётов/экзаменов/защитой выпускных или квалификационных работ. Нельзя откладывать подготовку на последний момент, нужно делать заранее и хорошо знать материал.

Захочется отправиться в путешествие, купить билет на самолёт и резко сорваться в один момент, но есть риск попасть в неприятную ситуацию в поездке, заболеть, получить травму

Вероятно, резко перестанет хотеться общаться с другими людьми, решите отстраниться от общества, побыть в одиночестве. Есть риск впасть в депрессию, уйти в себя.

Возможен тайный доход, халтура, доход от эзотерики, психологи, творчества. Есть риск попасть в больницу или попасть на «развод» мошенников, так что будьте внимательны!

Скорпион

Повышается внимание к работе и деловым обязанностям. На горизонте — профессиональный рост и продвижение по карьерной лестнице.

Ожидайте много общения с друзьями, единомышленниками, много переписок, звонков. В целом долго будете сидеть в Итернете и в соцсетях. Могут появиться новые знакомые, младше по возрасту

Появятся новые планы, цели, желания. Могут подвернуться небольшие доходы через друзей, совместные проекты с единомышленниками. Не исключены романтические отношения с другом.

В августе лучше воздержаться от кредитов и займов, а если есть существующие, то нужно следить за сроками платежей! Обстоятельства могут складываться не лучшим образом, это заставит чувствовать сильное психологическое давление. Возникнет ощущение, что на вас навалилось слишком много и приходится работать на пределе возможностей.

Риск получить серьезную травму, поэтому никакого экстрима!

Стрелец

У Стрельцов повысится интерес к обучению, изучению иностранные языков. Ожидайте поездки по работе, командировки. Большая вероятность получить предложение о повышении или смене должности.

Хорошее время, чтобы предпринять активные действия во взаимоотношениях с противоположным полом и вывести существующие отношения на новый уровень. Брак, заключённый в данный период, указывает на то, что вы можете повысить свой социальный статус, укрепить свое положение в обществе благодаря партнеру.

Могут появиться недоброжелатели, с которыми возможны конфликтные ситуации. В спорных ситуациях может быть необоснованная агрессия в ваш адрес, но и вы можете вести себя крайне несдержанно.

Козерог

Фокус на финансах выстроят представители этого знака. Внимание будет направлено на управление ресурсами, инвестициями, наследством.

Повысится интерес к эзотерике, психологии, медитациям. Вы задумайтесь над путешествиями, изучением чего-то нового, новых культур, истории зарубежных стран, философии. В целом — фокус внимания направлен на образование.

Благоприятна поездка заграницу. Возможен курортный роман. Козероги будут активно заниматься вопросами здоровья. Хорошо бы начать закаляться, укреплять свой иммунитет, заниматься физкультурой для оздоровления тела.

Есть риск вынужденного хирургического вмешательства.

В рабочих вопросах нельзя совершать импульсивные поступки, нужно взвешивать все «за» и «против».

Водолей

Повышенный интерес к романтике и созданию более ярких и приятных моментов в отношениях. Повышается вероятность найти постоянные отношения, так как рождённые под этим знаком начинут проявлять инициативу.

Ожидайте изменений в отношениях: либо полное слияние с партнёром, либо, наоборот, расставание. Также Водолеи могут вернуться к прошлому партнёру, где чувства могут заиграть новыми красками и это можно спутать с любовью. Сложно устоять перед соблазном.

Удача ждёт с деньгами чужих людей, с деньгами государства, страховых, налоговых, а также с наследственными и инвестиционными накопленими.

Повысится интерес к изучению эзотерики, психологии, секса, чужих денег. Хороший период, чтобы пойти на танцы или заняться активным хобби, но нужно быть аккуратнее, так как возможно получить травмы, растяжения.

Могут быть ссоры и недопонимания с детьми

Рыбы

Фокус внимания будет направлен на здоровье. Возможно появление новых здоровых привычек, будете практиковать правильное питание, соблюдать режим дня, регулярно заботиться о своём физическом состоянии.

Велика вероятность встречи будущего мужа, помолвка. У тех, кто в браке, улучшатся взаимоотношения с супругом/супругой. Ожидайте много поездок, прогулок с партнёром.

Благоприятный период для того, чтобы заниматься продвижением себя, своих интересов, заниматься рекламой. Нужно больше находиться в обществе, на виду, чтобы найти свою аудиторию.

Можно заключать договоры, договариваться о выгодных сотрудничествах. Вероятно, придётся сменить работу или пересмотреть условия.

Родня требует больше внимания к себе, может возникнуть необходимость в помощи и уходе за кем-то из членов семьи.

Захочется переставить мебель и сменить надоевшую обстановку, возможно даже переехать.