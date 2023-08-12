Кто и почему имеет право на досрочную пенсию

В нашей стране уже несколько лет идет пенсионная реформа. Но даже несмотря на повышение возраста ухода на заслуженный отдых, есть немало категорий граждан, которые имеют право получать выплаты от государства раньше, чем большинство соотечественников. О том, кому и за что положена досрочная пенсия, расскажем в обзоре от 7info.

Итак, в 2023 году на общих основаниях мужчины могут стать пенсионерами с 62 лет, женщины с 58.

Главные причины для получения досрочной пенсии — тяжелые условия труда, работа на вредном производстве, долговременная служба по контракту, (причем речь не только об армии) воспитание детей с инвалидностью.

Летал, испытывал, служил…

При определенной выслуге лет раньше срока пенсию могут получать летчики, космонавты, государственные служащие. Правда чиновник обычно получает такую пенсию как дополнительную к выплатам по старости. Госслужащие имеют право на досрочную пенсию без учет выплат по старости, при условии, если уволились по собственному, отработав по контракту не менее 25 лет, в том числе 7 лет непосредственно перед уходом.

Еще одна категория россиян, которая вправе рассчитывать на досрочную пенсию- это военнослужащие, которые работают по контракту, заключенному с министерством обороны, Росгвардией, ФСБ и другими силовыми ведомствами. Пенсия по выслуге для них фактически заменяет выплаты по старости. Чтобы получать ее, нужно отслужить по контракту не менее 20 лет. В эту цифру уходят и служба в особых условиях, ( тяжелый климат, обязанность регулярно совершать прыжки с парашютом и.т.д) когда год идет за полтора или за два.

Право на досрочную пенсию также имеют летчики-испытатели, инженеры, принимающие авиационную технику и те ,кто участвовал в испытаниях, как член экипажа. Для мужчин из этих категорий выслуга лет, для получения государственных выплат должна быть не меньше 25 лет, у женщин- не менее 20 лет. Заметим ,что у тех, кто непосредственно осуществляет полеты год идет за два, у космонавтов месяц за пять.

Если работу в авиации пришлось оставить по состоянию здоровья, выслуга, дающая право на пенсию, для мужчин составляет 20 лет ,для женщин -15 лет.

Железные основания

Интересно, что пенсию по старости можно получить на два года раньше вне зависимости от профессии за очень продолжительный стаж. Для мужчин это 42 года, для женщин -37 лет. При этом мужчина должен быть не моложе 60 лет, женщина — 55 лет.

Мужчины которые трудится на вредных производствах ( например, подземные работы, горячие цеха, взаимодействие с опасными веществами ) могут выйти на пенсию в 50 лет, женщины — в 45.

Те, кто работал на Крайнем севере будут получать пенсию в 60 лет, (мужчины) и 55 лет ( женщины). Необходимый общий стаж составляет для этой категории 25 и 20 лет у мужчин и женщин соответственно.. Охотники-промысловики, оленеводы и рыбаки могут при таком стаже выйти на пенсию в 50 и 45 лет в зависимости от гендерной принадлежности.

Если предприятие ликвидировано, а найти работу не получается можно выйти на пенсию, на два года раньше положенного срока при 25 летнем стаже у мужчин и 20 летнем и женщин.

Льготы с несколькими «но»

Педагоги должны проработать 25 лет, но выйти на досрочную пенсию могут только через 5 лет. достижение такого стажа.

Медработникам нужно отработать не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа или не меньше 30 лет в городах, чтобы выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Но как и учителям ,врачам и медсестрам придется подождать 5 лет, после прохождения обозначенного стажа.

На досрочную пенсию вправе рассчитывать и многодетные матери, родившие и воспитывавшие как минимум до 8 лет, трех и более детей. Но здесь есть два ограничения – стаж от 15 лет и пенсионный коэффициент- не менее 30 баллов

Что касается родителей детей-инвалидов, то рассчитывать на досрочную пенсию они смогут, если страховой стаж отца не менее 20 лет, а матери — 15 лет. При соответствии указанному критерию, отец вправе уйти на пенсию в 55 лет, а мать — в

в 50.

Чтобы оформить досрочную пенсию, нужно обращаться в отделение Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ. Причем сделать это можно в любое время после того, как человек накопил необходимый стаж.

К заявлению о назначении выплаты. достаточно приложить паспорт, СНИЛС трудовую книжку и документы, подтверждающие право на льготы.

Документы рассматривают в течение 10 рабочих дней. А саму пенсию назначат со дня обращения за ней, но не ранее даты, когда возникло право на выплату.

У этого правила есть исключение. Если гражданин обратился в Социальный фонд или МФЦ в течение 30 дней с момента увольнения, то пенсию назначат со дня, следующего за днем ухода с работы.