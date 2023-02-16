Креативная индустрия Рязани выходит на всероссийский уровень

В Рязани состоялась презентация конкурса парикмахерского искусства «Культ PrоЦвет 2023».

Организаторами выступили региональное Агентство развития бизнеса и Студия OV Олега Володина, при поддержке министерства экономического развития Рязанской области. Спонсор и партнёр проекта — биоактивная косметика KRAFTOV.

В презентации приняли участие известный столичный стилист, победитель международных конкурсов Валерий Тигров, а также основатель рязанской школы парикмахеров и косметологов Виктор Шарапов.

Уникальность нового направления в индустрии красоты региона — доступное обучение у первоклассных мастеров, непредвзятость и исключительная прозрачность результатов предстоящего соревнования. Участниками проекта «Культ PrоЦвет 2023» может стать парикмахер с любым опытом работы и из любого района области. Главное условие — желание повысить свой профессиональный уровень.

Автор проекта — Олег Володин, стилист международного класса проведёт серию выездных мастер-классов в Рязани и районах области. Для работников индустрии красоты из небольших городов и сёл это уникальная возможность приобрести новые знания и умения, а также проявить свои таланты и стать участником Всероссийского конкурса.

Цель проекта: поиск и объединение инициативных профессионалов со стажем и молодых стилистов для повышения технического уровня, привития стилистического и коммерческого знаний. Таким образом станет возможной интеграция отдалённых районов в единое российское пространство индустрии красоты.

Сегодня на фоне западно-американских настроений против всего русского перед специалистами многих сфер остро стоит задача противодействия феномену «отмена культуры». В рядах многочисленной культурной армии — представители индустрии красоты и моды районов, областей и регионов России.

Выявление полного модного образа местного колорита расширит представление о моде, повлияет, а актуальные тенденции, с другой стороны интегрирует районы в общероссийское пространство индустрии красоты

Творческие силы в Рязанском регионе взялся объединить Союз профессионалов индустрии красоты Рязани (СПИКР) под руководством Олега Володина. Лучшие из парикмахеров спецпроекта «Культ PrоЦвет 2023» станут участниками отборочного тура межрегионального чемпионата, а победители области смогут показать своё мастерство на федеральном чемпионате.

Парикмахер — это профессия, где важна индивидуальность, талант и мастерство конкретного человека. Образовательные проекты должны стать неотъемлемым компонентом программ поддержки малого и среднего бизнеса.