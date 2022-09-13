Вторник, 13 сентября, 2022
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Красноярский горсовет избрал главой города Владислава Логинова

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Депутаты красноярского горсовета тайным голосованием избрали главой города Владислава Логинова, сообщил на заседании сессии представитель счетной комиссии.

В конце июля сообщалось, что глава города Сергей Еремин переходит на работу заместителем губернатора Красноярского края, где будет курировать вопросы благоустройства. Временно исполняющим обязанности главы Красноярска был назначен первый вице-мэр Владислав Логинов. В пятницу после заслушивания докладов 21 претендента конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост мэра – Владислава Логинова и Вадима Войцеховского. Во вторник депутаты приняли решение об избрании главы города.

«Считать избранным на должность главы города Красноярска Логинова Владислава Анатольевича», — сказал представитель счетной комиссии.

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