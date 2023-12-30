Краснодарцы после корпоратива на такси поехали «смотреть море»

После корпоратива трое друзей из Краснодара поймали такси и поехали «посмотреть море», пишет телеграм-канал «Это Ростов».

Мужчины были пьяны и пожаловались таксисту, что никогда не видели море. В итоге водитель согласился отвезти их.

Все произошло примерно в шесть часов утра. Автомобиль проделал 160 километров до побережья.

На середине дороги один из «путешественников» вспомнил, что ему к 8 утра на работу и потребовал остановить машину. Он покинул салон, погулял и вернулся обратно.

Таксист привез клиентов на берег моря. Мужчины несколько минут задумчиво посмотрели на водную гладь, затем вернулись и попросили отвезти их обратно.