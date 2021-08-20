29.9 C
Рязань
Пятница, 20 августа, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медицины

«Красная зона» больницы имени Семашко в Рязани практически заполнена

7info
«Красная зона» больницы имени Семашко в Рязани практически заполнена

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В «ковидном госпитале» больницы им. Н. А. Семашко в Рязани лечение пациентов не прекращалось ни на день, начиная с весны 2020 года. Об этом сообщается в группе клиники.

Сегодня коечный фонд «красной зоны» инфекционного отделения занят практически полностью. Госпитализируются пациенты с коронавирусной пневмонией средней степени тяжести и с тяжёлым течением болезни.

Врачи-инфекционисты призывают всех, кто уже болел, кто ещё не стал пациентом, позаботиться о своём здоровье и пройти вакцинацию от COVID-19.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]