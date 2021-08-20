«Красная зона» больницы имени Семашко в Рязани практически заполнена

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В «ковидном госпитале» больницы им. Н. А. Семашко в Рязани лечение пациентов не прекращалось ни на день, начиная с весны 2020 года. Об этом сообщается в группе клиники.

Сегодня коечный фонд «красной зоны» инфекционного отделения занят практически полностью. Госпитализируются пациенты с коронавирусной пневмонией средней степени тяжести и с тяжёлым течением болезни.

Врачи-инфекционисты призывают всех, кто уже болел, кто ещё не стал пациентом, позаботиться о своём здоровье и пройти вакцинацию от COVID-19.