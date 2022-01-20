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Четверг, 20 января, 2022
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Костромской оперштаб рекомендует отправить на удалёнку треть сотрудников

7info

Оперативный штаб Костромской области рекомендовал работодателям направить на удалёнку до 30% работников, сообщает ГТРК «Кострома».

Новые ограничения в регионе не вводятся, штамм «омикрон» пока не выявлен. Тем не менее, коронавирус пока не отступил — заболеваемость растёт.

В основном болеют взрослые, среди детей всплеска заражения коронавирусом не выявлено. После каникул на спад пошли грипп, ОРВИ.

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Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Кокоулин рассказал, что официального постановления об удалёнке стоит ждать к следующему понедельнику. На такой режим переведут работников, не задействованных непосредственно в производственном процессе.

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